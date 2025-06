Bowers & Wilkins lanceert 801 Abbey Road Limited Edition luidspreker

Slechts 140 paren van deze luidspreker zullen wereldwijd beschikbaar zijn. Elk paar is speciaal afgewerkt en afgestemd om de unieke sfeer van Abbey Road Studios te vangen, bekend als de thuisbasis van iconische muziek. De luidspreker heeft een zorgvuldig vervaardigde Vintage Walnut kast, geïnspireerd op de klassieke studio-interieurs. Dit wordt aangevuld met accenten van rood Connolly-leder, een directe verwijzing naar de beroemde Studio Two controlekamer en de stoelen waar talloze artiesten hebben gezeten. Een genummerd plaatje op het achterpaneel benadrukt de exclusiviteit.

De langdurige relatie begon in 1980, toen John Bowers zijn innovatieve 801 luidspreker demonstreerde in Abbey Road. De studio-technici waren direct onder de indruk van de nauwkeurigheid en kozen de 801 als hun voorkeursmonitor. Sindsdien vertrouwen ze al 45 jaar op zes opeenvolgende generaties Bowers & Wilkins 800 Series luidsprekers in hun controlekamers.

Bij elk verkocht paar van de 801 Abbey Road Limited Edition ontvangt de koper een speciaal boek, dat de geschiedenis van beide merken en hun samenwerking gedetailleerd beschrijft, inclusief nooit eerder gepubliceerde foto’s.

Giles Pocock van Bowers & Wilkins en Jeremy Huffelmann van Abbey Road benadrukken beiden de trots en vreugde over deze viering van hun gedeelde geschiedenis.

De 801 Abbey Road Limited Edition is nu te bestellen voor €60.000 per paar.