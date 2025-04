LG verwijdert Google Assistant van televisies

LG introduceerde Google Assistant-ondersteuning in 2018, met als doel betere contentontdekking en eenvoudigere tv-bediening. Volgens 9to5Google schakelt LG vanaf 1 mei 2025 Google Assistant niet alleen uit op nieuwe tv’s, maar ook op bestaande modellen die al in de huiskamers van consumenten staan. Samsung deed in 2024 een soortgelijke stap door Google Assistant van al zijn tv’s te verwijderen.

Je kunt je LG-tv nog steeds bedienen met spraakopdrachten via het ingebouwde systeem van LG, maar de ThinQ-spraakassistent van LG is een stuk minder uitgebreid. LG kondigde op CES 2025 aan dat Microsoft’s Copilot AI zal worden toegevoegd, maar alleen aan zijn OLED-tv’s van 2025.

Het is nog onduidelijk of de verwijdering van Google Assistant van niet-Android Smart TV’s wordt aangestuurd door Google of door tv-fabrikanten. Het volgt op Google’s besluit om de Google Play Movies-app in 2021 van Smart TV’s te halen. Aan de andere kant is LG onlangs een partnerschap aangegaan met Google om Google Cast (Chromecast)-ondersteuning naar LG-tv’s te brengen. Ondertussen rolt Google dit jaar enkele Gemini-functies uit naar Google TV’s.