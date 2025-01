Nintendo komt dit jaar met de Switch 2

De Nintendo Switch 2 is, hoe het kan het ook anders, de opvolger van de Nintendo Switch. Die spelcomputer is alweer sinds begin 2017 verkrijgbaar en dus was het volgens de Japanse fabrikant hoog tijd voor een nieuwe spelcomputer. Dit jaar komt die er dan ook en een teaservideo geeft meteen een kijkje in de keuken.

Bovenstaande video laat zien dat de filosofie hetzelfde is gebleven met de twee Joy-cons aan het scherm vast voor handheld gamen of plaats het display in het dock om verder te spelen op tv. Wel is het uiterlijk wat aangepast. Zo zijn de Joy-cons groter, zien we een groter scherm en ook lijken we een tweede usb-c-poort te zien, naast allerlei kleinere veranderingen.

Meer informatie op 2 april?

Echte specificaties ontbreken verder nog. Daarvoor kunnen we waarschijnlijk in april bij Nintendo terecht. Mogelijk is dat op 2 april, wanneer we een nieuwe Nintendo Direct te zien krijgen. De video toont verder een nieuwe Mario Kart, dus mogelijk wordt dat een launchgame voor de Nintendo Switch 2. We houden je uiteraard op de hoogte van het nieuws omtrent de nieuwe spelcomputer van Nintendo. Een lanceerdatum is nog niet bekend, maar dat de spelcomputer dit jaar moet verschijnen lijkt een zekerheidje te zijn geworden.