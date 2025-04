5 redenen om te stoppen met een streamingdienst

Je doet geen andere dingen (meer)

Als je teveel streamingdiensten gebruikt, dan is de kans groot dat je nog maar weinig andere dingen doet met je vrije tijd. En ja, we weten hoe fijn het is om lekker onderuitgezakt op de bank naar onze favoriete shows te kijken. We zeggen niet: stop met elke streamingdienst, maar beperk je tijd met die services wel om tijd en ruimte te hebben voor andere hobby’s, taken of mensen. Als je het seriekijken beperkt tot een kleine aantal shows, dan merk je vanzelf welke diensten je minder vaak opstart, die daardoor dus eigenlijk gewoon de deur uit kunnen.

Daarnaast kan het teveel kijken naar de content op streamingdiensten allerlei negatieve effecten met zich meebrengen. Als je één van de onderstaande dingen merkt, dan is het tijd om verandering in je gedrag aan te brengen.

Je vindt het moeilijk om te stoppen met kijken, zelfs als je andere verplichtingen of geplande activiteiten hebt.

Je hebt moeite je te concentreren op werk of studie door afleidingen van streamingcontent.

Eerdere hobby’s spreken je niet meer zo aan vergeleken met streamen.

Je besteedt consequent meer uren dan bedoeld aan streamingplatforms, wat je dagelijkse routine en productiviteit beïnvloedt.

Je trekt je terug uit sociale interacties of vermijdt het maken van plannen met anderen om alleen series of films te kijken.

Voel je ook vooral niet schuldig om een streamingdienst op te zeggen. Die bedrijven hebben jou harder nodig dan jij hen.