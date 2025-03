De nieuwste woontrend: de lifestyle tv

In de beginjaren van de televisie was het apparaat vooral een functioneel object. De tv diende om bewegende beelden en geluid weer te geven, en het design was ondergeschikt aan de techniek. Televisies waren vaak grote, logge kasten die een prominente plek in de woonkamer innamen, maar niet per se een esthetische toevoeging vormden. Naarmate de technologie evolueerde, werden televisies kleiner, lichter en platter. Maar pas in de laatste jaren is er een verschuiving zichtbaar waarbij het design van de televisie even belangrijk is geworden als de beeldkwaliteit. De opkomst van de ‘lifestyle tv’ is een direct gevolg van deze trend.

Wat is een lifestyle tv?

Een lifestyle tv is in principe een televisie die verder gaat dan alleen het weergeven van beelden. Het is een apparaat dat ontworpen is om onderdeel te zijn van het interieur, met de focus op design. Deze televisies combineren technologie met een verfijnd design, waardoor ze zowel functioneel als esthetisch aantrekkelijk zijn. Het gaat erom dat de tv niet langer een storend element is, maar een onderdeel wordt van de leefomgeving. Een lifestyle tv is zodoende vaak een statement, een uiting van persoonlijke stijl en smaak.