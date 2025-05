Panasonic kondigt 2025 oled-tv’s aan, met Z95B-topmodel

Panasonic Z95B-serie

Het topmodel binnen deze nieuwe line-up is de Z95B-serie, verkrijgbaar in de formaten 55, 65 en 77 inch. Deze serie beschikt over een Primary RGB Tandem Panel, dat een vierlaagse emissiestructuur gebruikt om de lichtgolflengte te verfijnen en de kleurzuiverheid te verhogen. Deze technologie resulteert volgens Panasonic in een 40 procent hogere lichtefficiëntie, wat zich vertaalt naar een helderder beeld en een breder kleurenspectrum. Ook beschikken de modellen over het ThermalFlow-koelsysteem van Panasonic. Dit systeem optimaliseert de thermische luchtstroom binnen het chassis, waardoor het scherm consistent op een hoog helderheidsniveau kan presteren zonder in te boeten aan nauwkeurigheid.

De Z95B wordt aangedreven door de HCX Pro AI Processor MK II. Daarnaast verbetert Dolby Vision IQ het contrast door het beeld dynamisch aan te passen aan het omgevingslicht met behulp van geïntegreerde sensoren. Voor liefhebbers van Prime Video biedt de Prime Video Calibrated Mode een geoptimaliseerde kijkervaring door de beeldinstellingen automatisch aan te passen aan het type content en de omgevingslichtomstandigheden. De Z95B ondersteunt tevens Calman-kalibratie en Isfcccx, waardoor professionals en enthousiastelingen de kleurnauwkeurigheid nauwkeurig kunnen afstemmen.

Op het gebied van geluid is de Z95B uitgerust met het vernieuwde 360° Soundscape Pro-systeem, dat een uitgebreide array van voorwaarts-, omhoog- en zijwaartsgerichte speakers combineert, afgestemd door technici van Technics, voor een brede en dynamische geluidsweergave. Geïntegreerde Space Tune- en Sound Focus-technologieën maken een gepersonaliseerde geluidsplaatsing mogelijk, en een nieuwe woofer van 30 W zorgt voor diepere en helderdere bastonen.

Het design van de Z95B kenmerkt zich door een full-flat ontwerp met hoogwaardige materialen, afneembare aansluitingsdoppen en draaimogelijkheden, en is geoptimaliseerd voor wandmontage met een verminderde diepte. Dankzij Panasonic TV Premium met ingebouwde Fire TV heb je toegang tot live- en gestreamde content, en functies zoals far-field stembediening maken handsfree bediening van apps, muziek en compatibele smart home-apparaten mogelijk. De Z95B is ook compatibel met Apple AirPlay en Apple Home. Voor gamers biedt de Z95B ondersteuning voor NVIDIA G-SYNC en AMD Freesync Premium-technologie, een lage latentie, een verversingsfrequentie van 144 Hz en True Game Mode.