ArtSound lanceert nieuwe hoofdtelefoons in Brainwave-serie

De Brainwave04 met een adviesprijs van 90 euro is een in-ear variant. Deze is beschikbaar in drie neutrale kleuren; wit, zand of zwart. De Brainwave09 is een over-ear variant en kost 150 euro. Dit model is het vlaggenschip van het merk en combineert naar eigen zeggen alle kennis en technologie die het bedrijf in huis heeft. De drivers hebben een diameter van veertig millimeter. Het draagcomfort moet er volgens de fabrikant voor zorgen dat je hem bijna niet voelt op je hoofd. Daarnaast wordt je afgesloten van de buitenwereld dankzij hybride ruisonderdrukking en kun je tot vijftig uur vooruit met een opgeladen accu.

Naast volledig nieuwe modellen voegt ArtSound ook kleur toe aan de Brainwave-collectie. Zo krijgt de Brainwave07 met een adviesprijs van 100 euro nu ook een zandkleurige variant. Dit model beschikt over een ingebouwde equalizer en heeft een batterijduur van zo’n 35 uur.