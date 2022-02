Review: JBL Flip 6 – populaire bluetoothspeaker toe aan zesde generatie

Design en bouwkwaliteit

Haal de eerste keer de JBL Flip 6 uit de doos en wat direct opvalt is het hoogwaardige design en de uitstekende bouwkwaliteit. Die ervaring begint al bij de luxe verpakking, want die past prima bij het hoogwaardige design van de speaker. In feite lijkt de JBL Flip 6 sterk op de grotere JBL Charge 5. De JBL Flip 6 bestaat uit dezelfde hoogwaardige materialen en ziet er qua design ook grotendeels identiek uit door de gebruikte stof rond de koker. De zijkanten zijn volledig van rubber en hier vinden we de basradiatoren onder. Tijdens het afspelen van muziek bewegen beide zijkanten dan ook flink op en neer. Het uitroepteken op de zijkant laat al zien dat je op moet passen, want er zit behoorlijk wat kracht achter een pompende beat. De koker zelf is voorzien van meerdere knoppen. Zo vinden we aan de zijkant de aan/uit-knop, een bluetoothverbindingsknop, een ledlampje en de usb-c-aansluiting om op te laden. Ook zit aan deze kant het stevige touwtje vast die je om je pols kunt doen voor de veiligheid of aan je tas kunt vastmaken. Draaien we de koker een kwart, dan vinden we daar onder andere de volumeknoppen en play-knop.

Het JBL-logo vinden we op de zijkant op de stof. Het geheel is met 550 gram zwaarder dan je zou denken en toont de uitstekende bouwkwaliteit. De speaker is gebouwd als een tank en maakt gebruik van hoogwaardige materialen. Het geheel is daarnaast water- en stofbestendig (ip67). Op het design en de bouwkwaliteit valt helemaal niets op aan te merken. Of nou ja, we hebben toch één minpuntje ontdekt. De stof rond de speaker wordt erg snel vies. De speaker is verder vrij compact en kent de afmetingen 17,8 cm x 6,8 cm x 7,2 cm. De speaker stop je dus gemakkelijk in een tas om mee te nemen.