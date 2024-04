Bluetoothspeaker kopen: de basis

Maar ook wanneer je weinig eisen stelt aan je hardware is het een goed idee je minimaal goed in te lezen over wat een bluetoothspeaker precies is en kan. Want de ene speaker is de andere niet; laat dat duidelijk zijn. Een bluetoothluidspreker is dat wat de naam al aangeeft: een speaker zonder kabel die draadloos muziek kan afspelen dankzij een bluetoothverbinding. De speaker beschikt meestal over een ingebouwde accu of batterijen. En anders gewoon een stekker.

Dit is wel even iets waar je scherp op moet zijn. De term ‘draadloos’ verwijst namelijk naar de manier waarop de muziek verstuurd wordt vanaf een bronapparaat naar de speaker. Dit heeft dus niet altijd betrekking op waar de speaker zijn energie vandaan haalt. In de meeste gevallen hebben bluetoothspeakers dus een ingebouwde accu, en in alle gevallen is het zo dat ze ook middels een stekker of usb(-c)-kabel werken. Check dat van tevoren voordat je iets koopt.

Het bedienen van een bluetoothspeaker kan ook vaak op drie, soms vier, manieren. Bij vrijwel alle modellen is het zo dat er op de behuizing zelf knoppen zitten, waarmee je basale afspeelfuncties beheert. Ook kun je de bluetoothspeaker bedienen via de app van je favoriete muziekstreamingdienst, of de app van de fabrikant. Tot slot worden sommige varianten geleverd met een kleine of compacte afstandsbediening, al komt dat in de praktijk amper voor.

Verder is het handig om te letten op het formaat en andere functies van zo’n bluetoothspeaker. Wil je hem overal mee naartoe nemen, haal dan niet een te groot model in huis. Moet de speaker waterdicht zijn of over andere poorten beschikken (zoals een audioaansluiting)? Wil je er ook mee kunnen bellen? Denk daar van tevoren goed over na, zodat je in de praktijk niet voor verrassingen komt te staan. Dit soort informatie komt vaak goed naar voren in de specificatielijst.