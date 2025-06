HDMI 2.2 officieel uitgebracht

De grootste verbetering is een verdubbeling van de bandbreedte van 48 Gbps naar 96 Gbps. Deze toename opent de deuren voor de volgende specificaties:

Ongecomprimeerd: HDMI 2.2 maakt 4K op 240Hz en 8K op 60Hz mogelijk zonder compressie.

Met DSC 1.2a (Display Stream Compression): Voor de meest veeleisende toepassingen ondersteunt HDMI 2.2, in combinatie met DSC, zelfs 4K op 480Hz, 8K op 240Hz, 10K op 120Hz en zelfs 16K op 60Hz. Houd er wel rekening mee dat DSC-ondersteuning optioneel is voor fabrikanten.

Latency Indication Protocol (LIP): Een nieuwe toevoeging die de audio- en videosynchronisatie verbetert, vooral handig in complexe setups met bijvoorbeeld soundbars of AV-receivers.

Volledig achterwaarts compatibel: Je bestaande HDMI-apparaten werken gewoon nog.

De “Ultra96” kabel en beschikbaarheid

Met de hogere bandbreedte komt een nieuwe kabel: de “Ultra96”. Deze kabel is speciaal ontworpen om de 96 Gbps bandbreedte te ondersteunen en zal herkenbaar zijn aan een verplichte “Ultra96”-certificering en label op zowel de verpakking als de kabel zelf. De eerste Ultra96-gecertificeerde kabels worden in de tweede helft van 2025 verwacht.

Hoewel de specificatie nu beschikbaar is, zal het nog even duren voordat we HDMI 2.2-apparaten in de winkels zien. De introductie van HDMI 2.1 nam ruim twee jaar in beslag. Verwacht HDMI 2.2-televisies waarschijnlijk pas vanaf 2027, al is 2026 niet uitgesloten. De volgende generatie consoles, zoals de PlayStation 6 en de nieuwe Xbox, zullen hier waarschijnlijk wel van profiteren.

Let op de labels

Net als bij HDMI 2.1 kan een product het label “HDMI 2.2” dragen, zelfs als het niet de volledige 96 Gbps bandbreedte ondersteunt. Het is belangrijk om te controleren welke specifieke functies een apparaat biedt. De “Ultra96”-branding op een HDMI-poort van een apparaat geeft aan dat het product voldoet aan de HDMI 2.2-specificatie en een maximale bandbreedte van 64 Gbps, 80 Gbps of 96 Gbps ondersteunt – maar het garandeert niet de volle 96 Gbps.