Geluid

We starten onze favoriete playlist en het valt direct op hoe helder en fijn in balans het geluid klinkt, zelfs voor zo’n compacte speaker als de JBL Clip 5. De bas is best wel aanwezig en dat is toch een knappe prestatie van JBL, ook omdat de algemene balans niet vergeten worden. Echt diep gaat het helaas niet, dus je profiteert er vooral van bij pop en dance, waar de speaker uitstekend functioneert. Op hoger volume blijft het tot op zekere hoogte in balans, waarna het enigszins schel begint te klinken.

Wat opvalt is dat dit model heel erg vergelijkbaar klinkt met de Teufel Boomster Go. Het geluidsprofiel komt bij beide speakers heel erg overeen. Niet alleen qua lage tonen, maar ook het ontbreken van het laag als het echt heel erg de diepte in gaat. Je wordt dus een beetje gedwongen om qua muziek bij de veilige keuze te blijven van popmuziek en niet buiten de gebaande paden te gaan.

Dit model moet voor het beste geluid ergens aan hangen, het liefst ook nog met de achterkant ergens tegenaan. Dat komt het geluid echt goed naar voren en klinkt het voller en warmer. Leg de speaker op de rug en er gaat toch veel verloren en dan is het niet de beste speaker in ons zomerdossier. Het klinkt dan wat bedrukter, alsof het echt die boost nodig heeft. De JBL Clip 5 is daarom ook echt een draagbare speaker die je meeneemt tijdens het hiken, een dagje aan het strand of aan je rugzak hangt tijdens de vakantie, dan voldoet de speaker uitstekend met heldere klanken, een fijne balans en ondanks het compacte formaat toch een indrukwekkende bas.

Nog even over Auracast, want dat werkt echt fantastisch. We hebben ook een JBL Go 4 liggen. We drukken even op de Auracast-knoppen op beide modellen en er wordt direct gesynchroniseerd en het geluid krijgt direct een boost. Helaas werkt dit onderling alleen met JBL-speakers die Auracast ondersteunen. Ken je dus nog iemand met een geschikte JBL-speaker? Dan kun je ze zonder moeite met één druk op de knop met elkaar koppelen, dat is echt een meerwaarde van deze bluetoothspeaker.