ArtSound SMART IN is een slimme inbouwluidspreker

De ArtSound SMART IN is meer dan een gewone luidspreker. Dankzij de ingebouwde versterker voorziet hij je van geluid en met de slimme technologie krijg je toegang tot alle populaire streamingdiensten zoals Spotify Connect, Apple AirPlay en meer. Bedien hem eenvoudig via je smartphone en creëer een volledig geïntegreerde multiroom-opstelling in je huis. Geen losse apparaten meer, maar naadloos geïntegreerd in je interieur.