Review: Marshall Willen – Klein, maar zeer fijn

Design en bediening

Stoer, zwart en het lijkt echt een kleine gitaarversterker. De Marshall Willen ziet er ontzettend robuust uit. Het is een platte en vierkante speaker die tegen een stootje kan. De zijkanten zijn voorzien van erg dik en stevig rubber. Voorop vinden we het rooster met Marshall-logo, net als bij de gitaarversterkers van het merk. Rechtsboven aan de voorkant zien we een kleine joystick. Erg handig, want hiermee zet je niet alleen de speaker aan en uit, maar kan je ook kiezen voor vorig en volgend nummer en volume omhoog en omlaag. Draaien we de speaker naar de bovenkant, dan zien we daar het batterijniveau middels vijf ledjes en vinden we de bluetoothverbindingsknop. Links aan de zijkant vinden we een usb-c-aansluiting. Verdere aansluitingen en knoppen ontbreken. Handig is de strap aan de achterkant. Even onderaan aantrekken en de strap gaat los. Je kunt de speaker met deze strap makkelijk aan je rugzak, je riem, fotostatief of zelfs je fiets hangen. Het is hiermee de ideale reisgezel.

Er is ook een bijbehorende app beschikbaar. De Marshall-app bleek uiteindelijk echt een hoofdpijndossier. De app kreeg ik namelijk met geen mogelijkheid op mijn Pixel-telefoon draaiende. Ik kreeg dan ook het bericht dat de app op dit moment niet werkt op Android 14. We hebben een oudere telefoon gepakt die draait op Android 13 en ook daar bleek het een drama. Negen van de tien keer is er geen verbinding te maken met de app. Die enkele keer dat het wel lukte hebben we dan ook snel de nieuwste firmware-update uitgevoerd. Je kunt kiezen uit drie presets, maar de standaard Marshall Signature Sound is eigenlijk precies wat je nodig hebt. Tenzij je een Party-modus met twee speakers op wil starten heb je de app verder gelukkig niet meer nodig na een firmware-update, want dit werkt voor geen meter. De app ziet er overigens wel fraai uit, maar als het niet werkt, dan heb je daar ook niets aan.