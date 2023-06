ArtSound: Groot qua inbouw (en meer)

Flexibel koppig

Maar wat maakt ArtSound nu ArtSound? Daar steekt die koppigheid weer z’n hoofd op. “We lopen net als jij vaak op beurzen rond. Als er zich een evolutie voordoet, dan gaan we daar dieper op in. Maar we proberen weer – koppig – het op een andere manier te doen. Niet van ‘die technologie wil we ook’ maar wel ‘wat betekent die technologie voor ons?’. Soms betekent dat ook het durven afscheid nemen van iets, zo blijkt, al kan er altijd iets uit geleerd worden. “We waren heel vroeg met multiroom en daar ook succesvol mee. Onze tweede generatie waar we heel veel in geïnvesteerd hebben om zelf een volledige oplossing te ontwikkelen liep, helaas, veel minder goed. Met pijn in het hart en na miljoenen te investeren hebben we dat losgelaten. Onze derde Smart-generatie, met een platform en app dat door een derde is ontwikkeld, hebben we weer veel succes.”

Maar in essentie draait het rond geluid. Rond muziek. Maar daar is wel veel rond veranderd. “Vroeger was muziek beluisteren een activiteit die je op een bepaald moment aandacht deed. Nu speelt muziek op elk moment een rol. Daar spelen we op in door verschillende speakers en toestellen te bieden”, zegt Bingé. Voor thuis in de keuken, woonkamer en elke andere kamer, maar ook buiten. En ook in allerlei andere situaties. “Soms is dat heel verrassend. Ooit ontvingen we zo een aanvraag voor een heel krachtig systeem voor een ziekenhuis in Gent. Dat vond ik toch wel bijzonder – en bij navraag bleek het om het mortuarium te gaan! Daar waren al inbouwspeakers van ons om achtergrondmuziek te leveren. Maar er was meer nodig omdat er tegenwoordig uitvaartplechtigheden worden gehouden.”

“Door die steeds bredere vraag eindig je met een catalogus van 200 bladzijden. Dat was tien jaar geleden ondenkbaar.” Even belangrijk is een oog voor design hebben. “Vroeger zag je overal dezelfde afschuwelijke speakers aan het plafond. Of inbouwspeakers met bijna gele, lelijke roosters. Wat wij hebben gedaan is designtrends uit de consumentenmarkt naar de professionele 100 Volt-markt te brengen. Minimale frames, mooiere grilles, om het een mooier product te maken. Dat kost natuurlijk iets, 20 procent meer. ‘Dat zal nooit werken’, hoorden we toen overal. Nu is het ons populairste product. Installateurs, binnenhuisarchitecten en integrators hebben de switch gemaakt dat goed geluid en een knap design belangrijk zijn.”