Drieluik upgradeproces – Dr. Feickert Volare platenspeler (deel 1)

Voor dit drieluik baseren we ons op het begin van de audioketen, de muziekbron. Want wat er in het begin van de keten verloren gaat wordt in een later stadium nooit meer goedgemaakt. Lezers die Music2 en bedrijfseigenaar Marco de Wilde een beetje kennen, weten dat je bij hem niet aan moet komen met digitale audiodragers. Het streamen van muziekbestanden staat hij oogluikend toe, maar dit is meer vanuit het gemak. Vraag je tijdens een show om een specifiek verzoek-nummer, dan is de streamingversie op afroep beschikbaar, maar kijk je diep in de ziel van Marco, dan ademt deze echt 100% vinyl. Geen audiofiele vinylalbums, maar juist de albums die u en ik ook in de kast hebben staan.

Als importeur van onder meer Blumenhofer-luidsprekers, Trafomatic-versterkers en Dr. Feickert-platenspelers is een set voor dit drieluik al snel samengesteld. De platenspelerkeuze valt op de Volare van Dr. Feickert Analogue en deze is uitgerust met de Auris Audio W-10a toonarm. Het gemonteerde element is de Van den Hul MC-10 Special. Dit is een ‘instap-element’ met een relatief betaalbaar prijskaartje. De FS2-luidsprekers zijn afkomstig van luidsprekerfabrikant Blumenhofer. Deze luidsprekers zijn voorzien van prachtig vervaardigde hoorntweeters die bovenop de luidsprekerbehuizingen zijn bevestigd. Dit biedt niet enkel een fraai optisch resultaat.

Luidsprekerbekabeling is The NOVA Bi-amp van Van den Hul. Als interlink is voor de 501 van dezelfde kabelfabrikant gekozen en ook de netstroomkabels zijn afkomstig uit het assortiment van deze onder de rook van Apeldoorn gevestigde kabelfabrikant. Als versterking kiest Marco voor Trafomatic Evolution Line One-voorversterkers en twee Evolution Two stereo eindversterkers die hij in een horizontale bi-amp-configuratie inzet. Een configuratie waarmee hij al vele jaren de beste resultaten bereikt. Dit betekent dat stereoversterker A het midhoog van zowel de linker als de rechter luidspreker verzorgt, en stereoversterker B het laag van beide luidsprekers. Dit deel van de configuratie blijft onder alle condities onveranderd.