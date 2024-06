Review: Fresh ’n Rebel Bold L2 – Weet te verrassen

Design en bediening

De Bold L2 is groter en zwaarder dan je misschien zou denken. Je hebt echt een flinke bluetoothspeaker (pilaarvorm) in handen met een gewicht van 1,1 kilogram en een lengte van 23 centimeter. Dit model is dankzij IP67 water- en stofbestendig en neem je dus gewoon mee naar een dagje strand of zwembad. Er wordt een fraai koord meegeleverd die je zelf kan bevestigen, zodat je de speaker ergens aan kan hangen of makkelijk meeneemt. Aan de buitenkant zie je stof en rubber. Heel fraai, de stof is heel zacht. Je kunt dit daadwerkelijk een halve centimeter indrukken. Fresh ’n Rebel noemt dit de ‘bouncy sandwich’ stof, waardoor dit echt een unieke speaker qua design is.

De zijkanten zijn van rubber en bovenop vind je het bedieningspaneel met vijf grote knoppen voor volume omhoog en omlaag, de bluetoothverbindingsknop, de aan/uit-knop en de Play/Pauze-knop. Links ernaast vind je de batterijindicator. Bedienen met de knoppen gaat soepel en snel, maar dit kan uiteraard ook via je favoriete streamingsdienst. We missen overigens wel een app met equalizer, iets wat we wel bij veel andere bluetoothspeakers in ons zomerdossier zien. Je kunt het geluid dus niet verder aanpassen.