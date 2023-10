Review: Soulnote Serie 3 voor- en eindversterker en Super Audio cd-speler

Niet iedereen zal de naam Soulnote direct herkennen. Pas de laatste jaren is dit Japanse merk Europa aan het veroveren, met recent in Nederland ook belangrijke nieuwe introducties, waarover straks meer. Soulnote is onderdeel van CSR Corporation, in 2004 opgericht door voormalige werknemers van Marantz Japan. Gevestigd in Kawagana, bouwt een klein en deskundig team van circa 50 technici al enkele jaren met de hand de fijnste audio-apparatuur. In de leiding van het bedrijf komen we een bekende naam tegen: Chief Sound Manager Hideki Kato was eerder in zijn carrière betrokken bij de ontwikkeling van de legendarische A-10-versterkers van NEC en de LHH-versterkers van Philips. Een relatief jong audiomerk dus, dat enkele jaren geleden een eerste lancering in Europa beleefde met de SA300, SC300, SD300, SC710 en de SA730. In stilte werd de afgelopen jaren gewerkt aan een uiterst bijzondere Serie 3 high-end componenten, die nu ook in Nederland leverbaar zijn. Music Emotion kon luisteren naar de P-3-voorversterker, een set M-3 mono eindversterkers en een spinternieuwe S-3 Reference Super Audio cd-speler, die net voor onze test nog door de Nederlandse agent van Soulnote, Theo Wubbolts, kon worden ingevlogen.

De Soulnote-set werd opgesteld bij A10Audio te Amsterdam. Goed bereikbaar, net buiten het stadscentrum, gelegen aan de Burgemeester Roëllstraat 10. Een fraaie en stille locatie, gerund door Alex Loth. Een bijzondere ontmoeting. Alex studeerde ooit natuur- en sterrenkunde, verkocht in zijn leven ook nog brandweerauto’s en werkte in de consultancy. Tevens bouwde hij een jarenlange ervaring op als hifi-adviseur. In 2010 kreeg hij de kans het huidige winkelpand te bemachtigen en startte er met A10Audio. Ik ken geen vergelijkbaar concept. Alex werkt in zijn eentje en pensioneren is niets voor hem. A10Audio is vanuit een serieuze luisterhobby uitgegroeid tot een prachtige locatie, waar ik mijn ogen uitkeek. Alex heeft het zich gepermitteerd om uitsluitend te kiezen voor de allerbeste high-end apparatuur, die hij deels nieuw verkoopt, maar soms ook als ingekochte demo. Merken als Ansuz, EMM Labs, Meitner, Moon, Pass Labs, Dr. Feickert, dCS, Aurender, Aavik, Raidho, Soulnote, Magico en Luxman staan er opgesteld en nog talloze andere. We zien dat in het assortiment Denemarken dus ook heel goed vertegenwoordigd is. Vintage apparatuur als een cd-loopwerk van Wadia en een Philips N4520 open reel recorder staan er braaf te draaien. En alles in een volstrekt stille luisterruimte in Amsterdam. Alex is ook niet van de technische specificaties, maar van de muzikale belevenis. Onder het genot van heerlijke koffie luisterde ik naar de indrukwekkende Soulnote-set. Ik laat de componenten even beknopt de revue passeren. Voor uitgebreide technische informatie kunt u terecht op www.soulnote.audio.