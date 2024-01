F1 TV Pro wordt ook voor bestaande klanten duurder

Begin januari werd duidelijk dat de prijs van F1 TV Pro, de streamingdienst van de Formule 1, flink zal gaan stijgen. Een jaarabonnement stijgt met 30 euro van 65 euro naar 95 euro per jaar, terwijl je met een maandabonnement in een jaar tijd zelfs 138 euro moet betalen. Ook dat is een zeer forse stijging. In eerste instantie leek dit vooral te gaan gelden voor nieuwe abonnees. Bestaande abonnees hoorden niets over een prijsverhoging en konden in het account gewoon een nieuw jaarabonnement voor 65 euro afsluiten.

Ook bestaande abonnees gaan de nieuwe prijs betalen

Tot gisteren dan, want ook sommige bestaande abonnees hebben een mail ontvangen met de prijsverhoging. Het lijkt echter op dit moment nog willekeur te zijn, want ook op de redactie hebben sommige mensen een mail gekregen met de prijsverhoging, terwijl anderen nog niets hebben gehoord. Zelf kan ik op dit moment nog gewoon voor de oude prijs afsluiten, terwijl anderen al met de nieuwe prijs te maken hebben gekregen.

Hoe dan ook, wil je nog snel F1 TV Pro afsluiten voor de oude prijs, dan is het de moeite waard om snel even in te loggen en te kijken welke prijs je ziet staan. In dat geval is het wellicht de moeite waard om snel een nieuw jaarabonnement af te sluiten. Dan heb je nog te maken met de oude prijs van 65 euro in plaats van 95 euro. Hoe lang het duurt voordat de willekeur voorbij is en iedere abonnee de nieuwe prijs te zien krijgt weten we helaas niet, dus wees er snel bij.