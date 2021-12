Slimme speakers: de beste modellen van 2022 en wat te verwachten

Je kunt je smartphone gebruiken om iets aan Google Assistent te vragen, of aan Siri, maar zeker als je een gezin hebt of als je graag muziek luistert, dan is een slimme speaker een goede aanwinst voor je huis. In 2022 gebruiken we die slimme assistenten waarschijnlijk alleen maar meer, dus is het goed om te weten wat de beste modellen van 2022 zijn en wat we ervan kunnen verwachten.

Slimme speakers in 2022

Vooralsnog zijn er nog geen slimme speakers aangekondigd die in 2022 uitkomen, maar er zijn genoeg goede speakers van eerdere jaren om in 2022 nog goed mee vooruit te kunnen. De verwachting is wel dat er nog meer smartspeakers bijkomen, want experts schatten dat we zes maal zoveel slimme luidsprekers gebruiken in 2022 dan enkele jaren geleden. Dat komt vooral door een paar grote spelers op deze markt: Apple, Google en Amazon.