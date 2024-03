Zo gebruik je slimme producten op een veilige manier

Smarthome-producten, gadgets en slim speelgoed worden steeds populairder, dat blijkt ook uit de Smart Home Monitor 2023 van het afgelopen jaar. Onderzoeksbureaus Multiscope en GFK hebben onderzoek gedaan naar het slimme huis in ons land. Ruim 4,8 miljoen Nederlandse huishoudens bezitten inmiddels minimaal één smarthomeproduct en dat is 59 procent van alle huishoudens. Ook zijn er 1,2 miljoen videodeurbellen in Nederland, kijken we massaal naar slimme oplossingen om energie te besparen en nemen we slimme wasmachines en drogers in huis, zodat we die makkelijk met een app kunnen bedienen.

We hebben 4,1 miljard uitgegeven aan smarthomeproducten het afgelopen jaar en dat laat al zien dat slimme producten echt ongekend populair zijn. Slimme producten geven ons gemak, comfort, veiligheid of gewoon plezier. Deze producten kunnen het leven daadwerkelijk makkelijker maken. Toch zit er een keerzijde aan dit verhaal. Waar we slimme apparaten vaak uitzoeken om het design en om de functie, daar vergeten we voor het gemak vaak de beveiliging en onze privacy. Een slim product staat altijd ergens mee in verbinding, waardoor de mogelijkheid bestaat dat mensen kunnen meekijken of op een andere manier jouw veiligheid en privacy kunnen schenden. Dit is geen verhaal om je bang te maken, absoluut niet. Niet voor niets zijn we op de redactie allemaal bezig met smarthome en andere slimme producten, maar het is wel belangrijk om goed na te blijven denken.

Data is namelijk het nieuwe goud. Niet voor niets zijn de succesvolste bedrijven van nu groothandels in data. Denk aan sociale platformen als Facebook of TikTok, maar ook bedrijven als Google en Amazon. Ook in Europa komt men er nu achter dat wetgeving omtrent IoT-apparaten noodzakelijk is. In dit artikel kijken we naar het veilig gebruiken van slimme producten. Hoe weet je nu zeker of je met een veilig product te maken hebt? En wordt jouw privacy niet geschonden? En wat gaat de nieuwe Europese wetgeving veranderen?