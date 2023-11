Bij de langere teleobjectieven voor video en foto wordt het al gauw wat lastig kiezen. Welk bereik qua brandpunten range heb ik nodig? Blijven scherpte en contrast wel gelijk over dit brandpuntbereik? Hoe zit het met de lichtsterkte, maximale diafragma-opening? Wordt het niet allemaal wat groot en zwaar? En het prijskaartje vormt regelmatig een belemmering.

De Panasonic Lumix S F4.5-5.6 70-300mm met OIS en zelfs 0,5x macro aan boord biedt op deze vragen een aantal gunstige antwoorden.

70-300mm

De hamvraag is en blijft natuurlijk: Wat ga ik met dit zoomobjectief fotograferen of videofilmen? Denk daarbij niet alleen aan de uiterste telestand maar tevens dat je ook wel eens een korter bereik nodig kunt hebben. Het maximum van 300mm is heel geschikt voor sport, wildlife, natuur, landschappen en alles dat je nog meer lekker dichtbij wilt halen. Het voordeel van 300mm is dat het objectief compacter, lichter en een stuk goedkoper is dan een 400-600mm. Tevens zitten in 70-300mm 150, 200 en 250mm tele. De 70 mm komt van pas bij portretten en als je dichterbij het onderwerp staat. Dan valt er niet teveel buiten beeld.

Lichtsterkte

Hoe langer het objectief wordt des te lastiger en duurder is het om een flinke lichtsterkte te behouden. Wie echte F2.8 ambieert krijgt te maken met een fors gewicht, relatief grote omvang en een al snel duizelingwekkend prijskaartje.

F4.5-F5.6 is weliswaar wat minder lichtsterk doch zal in tal van situaties voor foto en video ruimschoots voldoen. En F5.6 op 300mm is lang niet slecht!

Bouw en uitvoering

De Panasonic Lumix S 7-300mm OIS macro is zondermeer degelijk gebouwd. Daar is over nagedacht. Bovendien stof- en spatwaterdicht. De afmetingen zijn 148 x 84 mm, de filtermaat is 77 mm en het gewicht bedraagt 790 gram. Heel gunstig voor een dergelijk zoomobjectief.

In combinatie met een Dual IS body haalt de optische beeldstabilisatie (OIS) met gemak 5,5 diafragmastops aan bewegingsdemping. Dat komt goed van pas op 300mm uit de hand. De lineaire AF-motor werkt snel, accuraat en vrijwel geruisloos. Heel welkom bij video net als de uiterst minieme focus breathing. Het zoomen verlengt de lenstubus extern, het objectief wordt langer. Er is geen rotatie van de frontlens zodat filters op hun ingestelde stand blijven. De zoom- en scherpstelringen hebben een lekker geribbelde rubberen grip en lopen intuïtief soepel. Er zijn schakelaartjes voorzoom, lock, focusbegrenzing, OIS aan/uit en AF of M focussering. Een ruime stevig kunststof zonnekap word meegeleverd. Je kunt deze voor transport omgekeerd op het zoonobjectief monteren. In combinatie met Panasonic body’s zoals de S5ii ligt deze flinke zoomlens goed in de hand.

Optische prestaties

Zoals gezegd is deze Lumix S 70-300mm geen high-end prolens. Je kunt wat de optische prestaties echter best van semipro spreken. Die stellen in de praktijk van foto en video beslist niet teleur. Een relatief goede scherpte over het gehele telebereik, Vrijwel geen chromatische aberratie en weinig lichtafval. Het contrast en de kleurweergave staan op het niveau dat wij van Panasonic/Leica in de middenklasse gewend zijn. En de vervorming blijft dik binnen de optische perken. De Bokeh is dankzij de elf diafragmalamellen mooi om te zien. Natuurlijk zijn er betere telezooms bij Panasonic zelf en de concurrentie. Daar betaal je dan wel een stuk meer voor. Het optisch deel omvat 17 elementen, waaronder glas met ultra-extra lage dispersie, extra lage dispersie en een ultrahoge brekingsindex. Je hoeft slechts weinig te diafragmeren om het uiterst uit deze 70-300mm te halen.

Ook macro

Dat zie je niet vaak, 0,5x macro op een telezoom. Bij dit 70-300mm Panasonic S-objectief kom je bij een scherpstelafstand van 54cm met 300mm op 0,5x macro. Dat heeft als voordeel dat je op afstand van het onderwerp kunt blijven en het toch nog half 1 op 1 uitpakt.

In de praktijk schoten wij hier fraaie gedetailleerde macroshots mee.

Conclusie

Deze Panasonic Lumix S F4.5-5.6 70-300mm OIS macro vormt een ideale keuze voor de bezitters van fullframe L-mount-camera’s die een flink telebereik nodig hebben, niet met grote zware objectieven willen rondsjouwen en geen breder budget hebben. Dan krijg je toch behoorlijk wat waar voor je hobbygeld. Tevens sluit dit zoomobjectie mooi aan op de 20-60mm kitlens.

Prijs & Info