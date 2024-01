De fitting van een slimme lamp

Laten we beginnen met één van de eerste dingen waar je naar moet kijken: de fitting. Zonder de juiste fitting wordt het immers lastig om je nieuwe lamp aan te sluiten. Elke spot of lamp heeft een fitting, waarmee de lamp aangesloten wordt in de armatuur. We vergeten even de varianten als led-strips en alles-in-één lampen met armatuur, want die sluit je weer op een andere manier aan, vaak op een vast stroompunt.

De meestvoorkomende fitting is de E27-fitting. Kijk eens naar de lamp boven je salontafel, de schemerlamp of de lamp op je nachtkastje en de kans is groot dat de lamp die hier inzit gebruikmaakt van de E27-fitting. In de meeste gevallen staat het soort fitting op de lamp zelf maar ook op de ring waarin de lamp geplaatst moet worden. De meeste gloei-, spaar-, halogeen- en led-lampen hebben een E27 fitting. De fitting heeft een schroefdraad van 27 mm en is geschikt voor 230v. Daarnaast is er de veelgebruikte en kleinere E14-fitting, met een 14mm schroefdraad, die ook geschikt is voor 230v. Op het gebied van spots is de GU10-fitting veelgebruikt. Lichtbronnen met deze fitting worden voornamelijk gebruikt voor spotjes en de fitting is geschikt voor 230v. Er zijn nog veel meer varianten, maar dit zijn de meest voorkomende fittings. Kijk dus goed welke fitting jouw slimme lampen nodig hebben voordat je tot aankoop overgaat.