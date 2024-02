Nuki maakt toegang op afstand mogelijk zonder wifi of bridge

Deze nieuwe functie is vanaf dit voorjaar beschikbaar en maakt toegang tot Nuki’s eigen apps en diensten op afstand mogelijk via een compatibele hub.

Welke voordelen ervaren Nuki’s vierde productgeneratiegebruikers van de nieuwe Remote Access-functie via Thread? De Smart Lock Pro schakelt automatisch over van wifi naar Thread, wat energie bespaart en het netwerk stabieler maakt. De nieuwe Thread-functie vervangt de Remote Access via Bridge bij het Smart Lock en maakt deze overbodig. Remote Access via Thread geeft toegang tot alle beproefde Nuki-functies zonder bridge of wifi-module, ongeacht of je het standaardmodel of de Pro-versie gebruikt. Je kan de batterijstatus controleren, de toegangsautorisaties toewijzen, de vergrendelacties bekijken en dat allemaal op afstand.

De sleutel tot het gebruik van Remote Access via Thread is een actieve Matter-verbinding die loopt via een compatibele smarthome hub. Deze hub fungeert als een centraal bedieningscentrum en brengt het Nuki Smart Lock van de vierde generatie online. Elke Hub die Matter via Thread ondersteunt, kan dankzij NAT64 het Smart Lock verbinden met het internet. Apple en Home Assistant ondersteunen deze functie al. Andere aanbieders werken hier nog aan. Bij de Nuki Smart Lock Pro zit de optie Remote Access-optie inbegrepen bij de aankoopprijs. Voor het standaard Smart Lock is Remote Access via Thread aan te schaffen via de Nuki-app voor een eenmalig bedrag van €49. Bestaande Nuki-klanten en consumenten die tot en met 20 februari het standaard Smart Lock van de vierde generatie aankopen (€169), ontvangen gratis de nieuwe Remote Access-functie via een compatibele hub en besparen op de eenmalige kosten.

Naast ‘Remote Access via Thread’, kondigt Nuki nog een firmware-update aan voor het voorjaar van 2024. De update heeft betrekking op het maken van een onderscheid tussen de functies ‘de deur openen’ (inclusief trekken aan de klink) en ‘de deur ontgrendelen’. Dit onderscheid, vooral populair bij Europese gebruikers, werd bij de release van Matter 1.2 in de herfst van 2023 in het protocol geïntegreerd, maar kan voorlopig nog niet buiten de Nuki-app gebruikt worden.