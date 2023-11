Busch-Jaeger introduceert Friends of Hue-schakelaars

De Busch-Friends of Hue-schakelaars bieden tal van mogelijkheden. Zo kunnen bewoners lampen in- en uitschakelen, dimmen, de kleurtemperatuur instellen en opgeslagen lichtscènes oproepen. Dankzij de nauwe samenwerking met Signify – voorheen Philips Lighting – gaan de mogelijkheden tegenwoordig nog verder. Zo is Philips Hue naadloos te integreren in Busch-free@home-Smart Home-besturing, kan de verlichting op afstand worden bediend met de stem, en is ook de koppeling mogelijk met multimediasystemen als Sonos.

De slimme schakelaars kunnen via de Philips Hue-bridge (versie 2, hoekige uitvoering) in het Philips Hue-verlichtingssysteem worden geïntegreerd. Voor ingebruikname dienen eindgebruikers verder te beschikken over Philips Hue-verlichting en de Philips Hue-app (versie 3.2 of hoger). Groot voordeel daarbij is dat de slimme lichtschakelaar via de bijgeleverde dubbelzijdige tape op elke willekeurige plek in de woning geplaatst kan worden. En dat zonder de muren te beschadigen of extra bedrading aan te hoeven leggen. Daarnaast wordt maximale betrouwbaarheid gegarandeerd dankzij de Zigbee-mesh-technologie. En omdat de EnOcean-module zelfvoorzienend is, wordt ook nog eens bespaard op energie.

Eenmaal geïnstalleerd kan de verlichting in en om huis geheel naar eigen wens en passend bij de ambiance worden aangestuurd. Dat voor maximaal 50 lampen en 25 Busch-Friends of Hue-schakelaars.