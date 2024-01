De Roborock S8 MaxV Ultra is één van de eerste robotstofzuigers die beschikt over een robotarm. Helaas is dit nog niet een arm die bijvoorbeeld je vieze sokken opraapt en in de wasmand gooit, maar het is wel een arm die het borstel aan de zijkant verder laat uitsteken. Opvallend aan dit model is ook het feit dat er direct een stemassistent ingebouwd zit. Dat betekent dat je er geen aparte speaker of smart display voor nodig hebt om hem aan te sturen. Dat kun je dus helemaal op het apparaat zelf regelen.

Daarnaast is er ondersteuning voor Matter (hoe kan het ook anders) en beschikt de Roborock S8 MaxV Ultra over een zuigkracht van 10.000 Pa. De nieuwe camera op de robot zorgt ervoor dat de Ultra objecten en obstakels vermijdt. Ook is de camera geschikt voor videobellen; een functie die we niet eerder zijn tegengekomen op een robotstofzuiger. Onderop zit nog een extra dweilpad die naast de eerste pad kan draaien, tot wel vierduizend keer per minuut. Die pads kunnen tot 20 millimeter omhoog getrokken worden voor het moment dat de Roborock S8 MaxV Ultra een tapijt bereikt. Zo houd je daar geen natte voeten aan over.

Bij de stofzuiger hoort de RockDock Ultra. Die kan de opvangbak leegzuigen en de robot bijtanken met water. Bovendien kun je hem direct aansluiten op het afvoersysteem van je huis, waardoor je zelf dus niet hoeft te rommelen met watertanks. Ook kan vies water niet gaan stinken, omdat je dat direct weg kunt laten pompen. De Roborock S8 MaxV Ultra heeft een adviesprijs van 1.800 dollar; omgerekend zo’n 1.641 euro (exclusief btw).

Met de stemassistent, genaamd Rocky, kun je een aantal dingen doen. Je kunt vragen of de stofzuiger de keuken wil schoonmaken, de bak wil legen of de badkamer wil dweilen, bijvoorbeeld.