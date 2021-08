Slimme speakers schoonmaken: de do’s en don’ts voor het onderhoud

Slimme speakers kun je overal in huis plaatsen. Je raakt ze aan, schreeuwt er wel eens naar of morst er misschien wel iets overheen. Reden genoeg dus om die dingen zo nu en dan aan een schoonmaak te onderwerpen. Aangezien we ook nog altijd voorzichtig moeten zijn vanwege een pandemie, en we er goed aan doen verschillende oppervlakten in huis te reinigen, is het helemaal handig om dergelijke apparaten fris te houden. Iedereen maakt er immers gebruik van in huis. We kijken in dit artikel naar de bekendste speakers: die van Google, Apple en natuurlijk Amazon.