Nest Mini instellen: de verbindende factor in je smarthome

Google Nest Mini instellen

Nu Google Nest Mini als slimme speaker is geïnstalleerd binnen je smarthome, is het tijd voor het leuke gedeelte: kijken wat hij allemaal kan en zorgen dat hij precies zo werkt als jij prettig vindt. Dat kan door hem in te stellen, een stap die automatisch volgt na het installatieproces. Eigenlijk stel je hierbij niet zozeer Google Nest Mini in, maar juist Google Assistent. Je kunt de stem kiezen waarmee hij of zij spreekt, je kunt zorgen dat het apparaat alleen op jouw stem reageert (via Voice Match) en je kunt de talen aangeven waarin je wenst te spreken met je nieuwe gadget.

De app heeft wel bepaalde toestemmingen nodig om goed te werken. Denk bijvoorbeeld aan het toestaan van het gebruik van de microfoon, maar ook het mogen gebruiken van je locatie om je nog specifieker te kunnen informeren over bijvoorbeeld het plaatselijke weer. Vervolgens kun je ook bepaalde apps koppelen, zodat je kunt vragen aan je Google Nest Mini (maar dus eigenlijk aan Google Assistent) om een bepaalde serie op Netflix aan te zetten of de lampen in de keuken uit te zetten.

Als je alles hebt ingesteld, dan kun je tegen je Nest Mini aanpraten. Je kunt je dag beginnen met: “Hey Google, goedemorgen” en je hoort meteen wat voor weer het is en wat het laatste nieuws is, maar ook wat je afspraken zijn die dag (als je dit zo hebt ingesteld, lees hier meer over het instellen van routines). Maar je kunt Google ook van alles vragen, zoals je te helpen een recept te koken in de keuken, iets uit te rekenen in je werkkamer of een grapje te maken in de woonkamer tijdens een feestje.