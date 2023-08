Google Home werkt niet goed? Deze tips kunnen je helpen

Fysieke problemen

We hebben het net al even genoemd: soms kan het helpen om je speaker te resetten en opnieuw in te stellen. Stekker eruit, een minuut wachten en doorpakken is geen oplossing helaas. Per Google Home-speaker verschilt het hoe je hem reset. Probeer hem eerst nog eens af te stoffen of hem een andere plek in huis te geven, voordat je de hardware terugzet naar de fabrieksinstellingen. Helpt dat allemaal niet, dan is er dus mogelijk iets met de hardware. Dan kun je het beste contact opnemen met Google of de winkel waar je hem gekocht hebt.