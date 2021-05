Zo gebruik je Google Home en Google Assistant in de keuken

Eenheden omrekenen

“Doe één cup suiker en vijf sticks boter in een kom.” Als een recept je dat voorschrijft, weet je dan met hoeveel gram je te maken hebt? Waarschijnlijk niet. Hoewel je tegenwoordig handige plastic maatschepjes hebt die precies één cup is, is dan weer de vraag of het afgestreken moet zijn of niet. Je kunt uiteindelijk alles beter naar grammen terugrekenen. En met ‘je’ bedoelen we in deze context natuurlijk dat je het Google vraagt. Sowieso is het handig om Google erbij te houden voor het rekenwerk, want veel recepten zijn voor twee of vier personen, dus als je voor een kleiner of groter gezelschap kookt, dan kan Google je helpen de juiste hoeveelheden te berekenen. Je kunt vragen: “Hey Google, wat is de helft van 550 gram?” of “Hey Google, hoeveel gram is een cup?” en ze schiet je meteen te hulp.