In verschillende landen is Amazon onlangs begonnen met een Premium-abonnement voor Amazon Prime Video, de streamingdienst van het bedrijf. Gebruikers is opgevallen dat Amazon flink aan de knoppen gedraaid heeft waardoor diverse voordelen voor het standaard abonnement wegvallen.

Met de introductie van een premium abonnement wordt het standaard abonnement van Amazon Prime Video gevuld met advertenties. Wie geen advertenties wil zien kan dus upgraden naar het premium abonnement. Het standaard abonnement bood voorheen de hoogst mogelijke kwaliteit, met onder meer de 4K-resolutie, Dolby Atmos en Dolby Vision. Dat is nu echter veranderd, want Atmos en Vision zijn vanaf nu alleen te horen en te zien via een premium abonnement dat 3 euro extra per maand kost.

Met een standaard abonnement, voorzien van advertenties, heb je nog altijd toegang tot content in 4K, HDR10, HDR10+ en 5.1-kanaals audio. De standaarden van Dolby verhuizen naar het premium abonnement. Deze aanpassingen zijn reeds doorgevoerd in onder meer de VS en Duitsland. In Nederland en België is momenteel nog maar één abonnement beschikbaar, zonder advertenties en met alle eerder genoemde standaarden. Wanneer Amazon de wijzigingen ook hier doorvoert is nog onduidelijk.