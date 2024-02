FUJIFILM GFX100 II middenformaat-systeemcamera: Een kwaliteitsklasse apart

Videoprestaties

FUJIFILM zelf spreekt bij de GFX100 II van een hybrid powerhouse voor multiple video- en cineformaten. Kortom kracht en precisie voor de extra veeleisende video- en filmmaker. Wat heeft deze systeemcamera daar nu allemaal voor in huis? De grootte van de beeldchip kwam al eerder ter sprake. Met 43,8 x 32,9 mm aan sensoroppervlak, 1,7 x groter dan fullframe, kan de gebruiker alle kanten uit. Het volledige gebied uitlezen in 5,8K of 4K resolutie met daarnaast de keuze uit diverse kleinere en qua afmetingen andere videoformaten. Niets van de opgenomen videodata gaat daarbij verloren zodat je met recht van een master-beeldsensor die zijn weerga in deze prijsklasse niet kent, kan spreken. Gereed voor blockbusters, hoogwaardige cinematografie, videofilms, commercials, documentaires en sport. Uiteraard worden 8K en 4K in de eigen pixelresolutie geregistreerd en niet in 102 MP. De overwaarde aan pixels komt ten goede aan hoogwaardige mastering, het aantal beelden per seconde, extra opties voor beeldbewerking en alternatieve uitsneden.

Als eerste gaat de video-interesse natuurlijk uit naar 8K 30P en 4K 60P in 4:2:2 10 bit recording intern. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar een CFexpress-kaart type gezien de benodigde snelheid bij schrijven en lezen plus opslagcapaciteit in plaats van een highspeed SD-kaart. Daarnaast is extern SSD via HDMI in RAW 12 bit Apple ProRes ook een goede optie maar wat langzamer en met meer capaciteit voor eenzelfde prijs. N.B: Bij opnamen in 8K UHD en DCI vindt enige cropping plaats. Niettemin blijft het dan uitgelezen sensordeel groter dan bij super 35 mm. Het Walhalla voor de groot K-verbruiker. Verder noemen wij DCI voor 4K 17:9 en FHD, Cine 5,8K in 2.35:1 en DCI 8K in 17:9. De GFX-beeldsensor handelt allen optimaal video/cinematografisch af. Wie 8K niet perse nodig heeft raden wij 5,8K aan voor optimale resultaten. De beste resultaten verkrijg je bij de ISO100, 400 of 800 maar ook op ISO 5000 of meer mag het videobeeld gezien worden. De maximalle lichtgevoeligheid ligt op 12.800 en met extended op 256.000 ISO.

Voor kleinere videobestanden en datarates voor transport is er Full HD beschikbaar. Tevens geschikt voor slow motion en highspeed op 120P. Opmerkelijk in deze is het ontbreken van een zichtbaar rolling shutter-effect op 4K en 5,8. Bij 8K is dit op FUJIFILM GFX100 II niet storend. Een unicum voor zo’n grote beeldsensor en hoge framerates. Tot de instelbare alternatieve videoformaten behoren onder andere 35 mm, Premista, anamorf 35 mm plus de fameuze FUJINON cinelenzen via een PL naar G-objectiefadapter. De Premista en Cabrio zoomobjectieven uit de FUJINON-stal zitten als optisch gegoten.

De kunst van tracking heeft de GFX100 II goed onder de AF-knie. Zet de camera op AF-C en selecteer de insteloptie Wide / Tracking AF. Tik vervolgens op het te volgen object bij het LCD-viewerscherm. De GFX100 II doet de rest. Het lukt zelfs met meerdere te tracken objecten.

Met F-Log2 krijgt de cineast een flexibele nabewerking (postproduction) in de schoot geworpen. Een dynamisch bereik van 14 stops en uitstekende doortekening van de schaduwen, middentonen en hoge lichten. Hoewel de GFX100 II bij kortere opnameperioden niet echt warm loopt kan voor een langdurige sessie de optionele FAN001 koelingwand uitkomst bieden. Het enige puntje van kritiek betreft de alleen kantelbare en niet uitklapbare LCD-viewer. Fotografen komt dat goed uit doch videomakers hebben liever ook uitklapbaar.