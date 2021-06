5 manieren waarop Google Assistent is verbeterd in het afgelopen half jaar

Leer Google Assistent je naam

De Engelstalige versie van de Google Assistent heeft een nieuwe functie waarmee je de Google Assistent namen kunt aanleren. Zo leert Google nadat jij de naam hebt gezegd de juiste uitspraak aan. Ook is de spraakassistent nu beter in het begrijpen van de context van een gesprek, dankzij BERT. Bidirectional Encoder Representations from Transformers is AI-tech die de relatie beter kan leggen tussen zoektermen en context. BERT is het resultaat van Google-onderzoek naar transformers. Dat zijn modellen die woorden verwerken in relatie tot alle andere woorden in een zin, in plaats van één voor één in volgorde. BERT is dus aanzienlijk slimmer. Modellen kunnen daarom de volledige context van een woord in overweging nemen door te kijken naar de woorden die ervoor en erna komen. Dat is heel handig wanneer je de bedoeling achter een zoekopdracht wil begrijpen.