Google gooit de prijs van Nest Aware-abonnement omhoog

Nest Aware is het abonnement dat je kunt nemen bij je videodeurbel of camera’s van Google Nest. Denk hierbij aan de Nest Cam, maar ook aan de Google Nest Doorbell. Prima apparaten, maar om er alles uit te kunnen halen heb je een abonnement nodig. Google heeft twee verschillende abonnementen. Zo is daar Nest Aware met met 30 dagen videogeschiedenis in de cloud, activiteitenzones, slimmere meldingen (naast personen en beweging zonder abonnement dus ook pakketjes, huisdieren en voertuigen met abonnement) en de gezichtsherkenning. Neem je een Plus-abonnement, dan heb je hetzelfde als bij het reguliere abonnement, maar wel tot 60 dagen videogeschiedenis in de cloud + 10 dagen dag en nacht videogeschiedenis (24/7).

Beide abonnementen gaan in prijs omhoog

Beide abonnementen worden nu dus duurder. Een maandabonnement op Nest Aware gaat van 5 euro naar 6 euro per maand en een jaarabonnement van 50 euro naar 60 euro. Ga je voor het duurdere Nest Aware Plus-abonnement, dan ga je van 10 euro naar 12 euro per maand. Of kies voor het jaarabonnement dat van 100 euro naar 120 euro per jaar gaat.

Volgens Google is de prijsverhoging nodig vanwege veranderingen in de markt, waaronder inflatie en lokale belastingupdates. Een beetje vaag, maar andere redenen worden niet gegeven. De prijs gaat direct in voor nieuwe abonnees. Bestaande abonnees worden op de hoogte gesteld en worden 30 dagen van tevoren geïnformeerd over de prijsverhoging. Dat zou inmiddels gebeurd moeten zijn.