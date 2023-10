Review: Jabra Elite 10 – toegankelijk geluid en fantastische ANC

Design en comfort

De oplaadcase ziet er in eerste instantie identiek uit in vergelijking met de Jabra Elite 8 Active. Dezelfde compacte vorm met de usb-c-aansluiting onderaan en een klapdeksel aan de bovenkant. De structuur is wel iets anders. Geen hard plastic, maar iets stroever. Het voelt fijner aan. Het is een handige oplaadcase die je gemakkelijk in je broekzak stopt en daarnaast ook draadloos op te laden is.

De oortjes zelf zien er hoogwaardig uit en daar zorgt ook de kleur cream van onze oortjes voor. Het ziet er gewoon erg stijlvol uit en het zachte rubber draagt ook absoluut bij aan het comfort. Het voelt fijn aan, zowel in je handen als in je oren. En er is iets bijzonders aan deze draadloze oordopjes, want bekijk je het gedeelte wat in je oren moet dan vallen er twee zaken op. Punt één: het gedeelte wat in je oor gaat is ovaal en niet rond. Punt twee: deze oortjes gaan niet zo ver je oren in als vergelijkbare draadloze oortjes.

Het zorgt voor draadloze oortjes die zeer comfortabel in je oor zitten en, ondanks dat ze niet heel diep zitten, absoluut niet uitvallen. Ook bij meerdere uren gebruik achter elkaar merk je eigenlijk niet dat je ze in hebt. Mits je natuurlijk de juiste maat dopjes gebruikt. Gelukkig worden verschillende maten meegeleverd, zodat je ze naar wens aan kunt passen aan je oren.