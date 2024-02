Smarthome heeft de reputatie soms erg duur te zijn. Dit maakt het voor veel consumenten toch wat minder bereikbaar. In eerdere artikelen riepen we daarom fabrikanten op om te zorgen voor betaalbaardere producten. Smarthome wordt pas echt een succes als het voor iedere doelgroep bereikbaar is. Niet alleen financieel, maar ook qua gemak. Gelukkig is smarthome steeds bereikbaarder en zien we steeds meer goedkopere producten. Een mooie stap vooruit. Dan rest ons nu de vraag. Is goedkoop duurkoop als het gaat om smarthome?

A-merken, B-merken en C-merken

Om onderscheid te kunnen maken is het belangrijk om naar de verschillende merken te kijken. Merken als Philips Hue, Arlo, Ring of Harman Kardon zien we allemaal als bekende A-merken. Zeker niet altijd even goedkoop, maar je weet wat je krijgt bij deze merken. Iets anders wordt het alweer als we het hebben over de eigen merken van Kruidvat, Lidl, Action of HEMA (Tuya). We kunnen dit niet bestempelen als A-merken, ook al is er weinig mis met de smarthome-collecties van deze winkelketens. Tot slot zien ook wij soms nog eens producten van onbekende merken liggen voor een prikje in outletwinkels of andere goedkope aanbieders. Merken waar wij ook nog nooit van gehoord hebben en die je wellicht toch beter over kunt slaan. In zo’n geval kan goedkoop duurkoop zijn. En dat wil je niet.

De beste beveiliging begint bij jezelf

Een smarthome staat voor comfort en gemak. Toch heb je in de wereld van IoT (Internet of Things) te maken met datastromen. Beelden of andere informatie worden opgeslagen in de cloud, op servers van de fabrikant of elders. Daar heb je niet altijd invloed op. Al die apparaten met microfoons en camera’s aan boord horen en zien alles wat er in je huis afspeelt. Wat nu als data ergens in verkeerde handen vallen of toch niet zo beveiligd opgeslagen blijkt te zijn?

Allereerst is het natuurlijk belangrijk dat jij de beveiliging op orde hebt in je eigen huis. Kies voor een sterk wachtwoord (dus niet welkom123). Een handige manier om een sterk wachtwoord te kiezen is door drie totaal verschillende woorden achter elkaar te plakken, bepaalde letters te wijzigen in cijfers (bijvoorbeeld de 4 in plaats van a of een 3 in plaats van een e) en daar ook nog hoofdletters en tekens als een #, ! of ? aan toe te voegen. Zorg daarnaast altijd voor de nieuwste updates. Is er een update beschikbaar voor jouw apparaat? Mogelijk dicht deze update een belangrijk beveiligingslek. Vanaf 2021 worden fabrikanten verplicht om updates te leveren voor slimme apparaten dankzij een nieuwe wet. Zorg ook voor een goed beveiligd netwerk in je eigen huis. Voor een veilig smarthome raad ik je aan om Privacy in je smarthome: risico’s waar je rekening mee moet houden te lezen.

Reputatie staat op het spel

In het verleden is het natuurlijk wel eens misgegaan aan de kant van de fabrikanten. Google en Amazon zijn al eens op de vingers getikt. Wellicht ben je huiverig om een product van een groot bedrijf te gebruiken. Toch moet je hierbij rekening houden dat deze bedrijven altijd onder een vergrootglas liggen. En daar moeten we eigenlijk blij om zijn. Deze bedrijven hebben tevens een reputatie hoog te houden en zullen de processen qua dataverwerking en opslag dan ook zeker verbeteren bij problemen. De reputatie staat nu eenmaal op het spel en er zullen snel oplossingen komen als het mis gaat.

Maar wat nu als je een C-merk koopt op vakantie of bij een outletwinkel voor een paar euro? Een merk waar je nog nooit van gehoord hebt? Wellicht zoek je in Google naar het bedrijf, maar ook daar vind je weinig informatie. Je hebt dus geen idee wat je eigenlijk koopt, wat het bedrijf met je data doet en waar het bedrijf überhaupt gevestigd zit. Je kunt je dus wel voorstellen dat een dergelijk onbekend C-merk niet echt onder een vergrootglas in de media ligt. Gaat het mis, dan heb je eigenlijk geen idee. Je weet eigenlijk helemaal niet of ze alles aan hun kant wel op orde hebben qua dataverwerking. Wees daarom verstandig en sla deze onbekende merken over.

Is goedkoop duurkoop?

Het afgelopen jaar zijn er veel betaalbare producten verschenen die zeker niet zo obscuur zijn als de C-merken en daarom een mooi alternatief zijn voor de duurdere A-merken. En zelfs de A-merken hebben uitstekende betaalbare producten in het assortiment. Hieronder geven we een overzicht van betaalbare smarthome-producten. Dan rest ons nog antwoord te geven op de volgende vraag: Is goedkoop duurkoop? Dat kan, maar niet als je verstandige keuzes maakt. Ook betaalbare producten kunnen een goede keuze zijn, maar weet wel wat je koopt.