Google Assistant werkt binnenkort niet meer op Samsung tv’s

Vanaf 1 maart 2024 werkt Google Assistant niet meer op televisies van Samsung. Dat betekent dat eigenaren van een Samsung-televisie geen gebruik meer kunnen maken van de spraakassistent, bijvoorbeeld om smarthome-apparaten te bedienen.

Het stoppen van de ondersteuning van Google Assistant komt volgens Samsung door wijzigingen in het beleid van Google. Wat er precies gewijzigd is waardoor het niet meer kan werken is onduidelijk, maar heel duidelijk is dat gebruikers voortaan alleen nog met Samsungs eigen Bixby spraakassistent of Amazons Alexa spraakassistent aan de slag kunnen.

Het gaat om alle televisies van Samsung, zowel in de Frame-serie als de 4K- en 8K-series. En het gaat ook om alle modellen die sinds 2020 op de markt gebracht zijn.