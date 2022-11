Al 200 Matter-producten gecertificeerd

Tijdens de presentatie werd direct duidelijk dat Matter ‘is here to stay’. Er wordt al jaren gewerkt aan die ene standaard waarmee alle slimme apparaten met elkaar kunnen communiceren en nu is het eindelijk zover dat we ermee aan de slag kunnen. Echter, niet in één keer maar in verschillende stappen om het proces vloeiend te laten verlopen. Inmiddels zijn er bijna 200 producten gecertificeerd of bijna gecertificeerd. En dat aantal moet in de komende maanden hard groeien. Alleen Tuya al geeft aan honderden producten in de wachtrij te hebben staan voor een certificaat. Ook Amazon liet weten dit jaar nog 17 apparaten van ondersteuning te voorzien en gisteren stuurden Signify (Philips Hue), Eve en Nanoleaf al persberichten uit over de compatibiliteit met Matter.

Er komst dus een vloedgolf aan Matter-producten aan, maar zoals gezegd in verschillende stappen. Momenteel biedt de standaard alleen ondersteuning voor de onderstaande productgroepen. Later wordt ondersteuning voor meerdere productgroepen toegevoegd, waaronder witgoed, camera’s, robotstofzuigers en rookmelders. De verwachting is dat tweemaal per jaar een grote update voor de standaard uitgerold wordt, waarmee verbeteringen worden doorgevoerd en nieuwe productgroepen worden toegevoegd.

Lampen en schakelaars

Smart plugs (stekkers)

Slimme sloten

Sensoren

Media-apparaten, waaronder televisies

Slimme raamdecoratie

Garagedeur controllers

Thermostaten

Verwarming, ventilatie en airconditioning controllers

Het hogere doel van Matter is duidelijk: één standaard waarmee al deze producten elkaar kunnen vinden, met elkaar kunnen communiceren en op eenvoudige wijze via een ecosysteem of platform naar wens bediend kunnen worden. Dit zagen we ook terug tijdens de demonstraties die na de presentatie plaatsvonden. Onder meer Samsung (SmartThings), Signify (Philips Hue), Nanoleaf, Amazon (Alexa), Somfy en Netatmo waren aanwezig om de eerste integraties werkend te tonen.