Naast de smarthomestandaard Matter is de CSA bezig met een nieuwe veiligheidsnorm voor smarthome-apparaten. De afgelopen jaren is het wel eens voorgekomen dat smarthome-apparaten zijn gehackt, dat iemand ongeoorloofd toegang tot opgenomen video’s van beveiligingscamera’s had of dat er sprake was van andere veiligheidsrisico’s. De CSA wil hier iets aan doen.

Net als dat de CSA bezig is met een universele smarthomestandaard, zo wil het bedrijf ook een universele veiligheidsnorm voor slimme apparaten. Bedrijven kunnen zich aanmelden voor de IoT Device Security Specification, waarna een product aan verschillende eisen moet voldoen. Voldoet het product aan de gestelde eisen? Dan mag het product het nieuwe ‘Product Security Verified’ label gebruiken die we dan ongetwijfeld op de verpakking van het product gaan zien. Consumenten weten dan dat het product aan de gestelde veiligheidseisen voldoet en dus veilig te gebruiken is. Net als met Matter zijn de veiligheidseisen ook opgesteld met diverse grote bedrijven in de smarthomewereld, waaronder Amazon, Signify en Comcast.

Belangrijke veiligheidseisen

Wat zijn dan de eisen? Onder andere een unieke identiteit voor ieder IoT-apparaat, lokale en beveiligde opslag op het apparaat zelf, een bepaalde periode aan beveiligingsupdates, geen gebruik van vooraf ingestelde standaardwachtwoorden en nog een aantal belangrijke voorwaarden. Je kunt ze zelf bekijken door het IoT Device Security Specification Version 1.0 te downloaden via de website van de Connectivity Standards Alliance.