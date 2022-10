Prijs en beschikbaarheid

De Homey Pro (Early 2023) is vanaf nu te pre-orderen voor een prijs van 399 euro. De ethetnetadapter kan voor 29 euro bijbesteld worden. Mooie bijkomstigheid is dat de onlangs aangekondigde Advanced Flows inclusief zijn. De levering wordt op ‘first come, first serve’ basis gedaan en de eerste leveringen worden voor kerst verwacht.

Wat nog wel belangrijk is, is dat de Homey Pro (Early 2023) in eerste instantie in de betafase (Early Access) zit. In het eerste kwartaal van 2023 wordt de Satellite Mode geactiveerd, in het tweede kwartaal van 2023 wordt Matter geactiveerd en in het derde kwartaal van volgend is kun je ook Thread gebruiken.