Android gehackt? Zo kun je dat zelf controleren

Android gehackt? Let op ongewoon gedrag

Wanneer een Android gehackt is, of last heeft van malware, dan kom je veel ongewoon gedrag tegen. Het kán zijn dat je er weinig van merkt. Maar zaken als een te warme accu of een hoog dataverbruik kunnen mettertijd gaan opvallen. Natuurlijk spelen we allemaal wel eens een game op onze smartphone, of komt het voor dat we er intensief op bezig zijn – en dan is het normaal wanneer de hardware wat opwarmt. Maar gebeurt dit ook op inactieve momenten? Dan moet je opletten.

Heb je een vermoeden van vreemd gedrag of merk je dat je Android vrij snel warm wordt, dan kun je binnen de instellingen controleren of er iet speelt. Via Instellingen > Batterij > Batterijgebruik (of zoek via de zoekbalk op ‘batterijgebruik’) kun je achterhalen welke apps of onderdelen hiervoor de boosdoener zijn. Kom je hier apps met een ongewoon hoog verbruikspercentage tegen, en herken je die niet, dan doe je er goed aan de app, eveneens via de instellingen, te verwijderen.

Datzelfde geldt voor de apps die ineens veel data gebruiken. Als je een abonnement met onbeperkte data hebt, dan valt dit minder op. Maar met een beperkt abonnement kan het gebeuren dat je een sms’je krijgt met de melding dat je bijna door je databundel heen bent. Verwachte je dat berichtje nog niet, dan is het tijd om actie te ondernemen. Via Instellingen > Netwerk en internet > Simkaarten > jouw simkaart > Dataverbruik van app kun je zien hoeveel data je verbruikt hebt.