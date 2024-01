Vijf films om naar uit te kijken in 2024

Joker: Folie à Deux

Terwijl James Gunn met een verse Superman het chaotische filmuniversum van DC Comics opnieuw mag vormgeven, duikt Todd Phillips weer in de op zichzelf staande wereld van zijn Joker. En waarom ook niet? Wie destijds had voorspeld dat de maker van The Hangover met de film Joaquin Phoenix naar zijn eerste Oscar zou regisseren was waarschijnlijk opgesloten in een psychiatrische inrichting. En dat is, hoewel de plot nog geheim wordt gehouden, hier tevens gebeurd met de door Phoenix gespeelde Arthur Fleck: Lady Gaga is in Folie à Deux (vrij vertaald: gedeelde psychose) te zien als psychiater Harley Quinn. De aanwezigheid van de zangeres lijkt erg op zijn plaats: het vervolg wordt naar verluidt een heuse musical-thriller.