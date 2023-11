In Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen, Zwitserland, Spanje, Zweden en Engeland brengt Disney+ vanaf vandaag drie verschillende abonnementen op de markt. De streamingdienst introduceert Disney+ Standaard met advertenties, Disney+ Standaard en Disney+ Premium. Voor de hoogste kwaliteit zonder advertenties betaal je ook het meeste geld.

Disney+ Premium is het abonnementen voor de echte liefhebbers. Hiermee krijg je toegang tot het volledige aanbod in de hoogste kwaliteit. Dat betekent de 4K-resolutie, HDR10, Dolby Vision en Dolby Atmos. Voor dit abonnement moet 11,99 euro per maand betaald worden. Een stapje lager zien we Disney+ Standaard terug. Dit abonnement biedt maximaal 1080p beeldkwaliteit, 5.1-kanaals audio en maximaal twee streams tegelijkertijd. Hiervoor betaal je 8,99 euro per maand. Het goedkoopste abonnement, Disney+ Standaard met advertenties, biedt dezelfde kwaliteit maar dan inclusief advertenties voor en tijdens een serie of film. Voor dit abonnement moet 5,99 euro per maand betaald worden.

Standard with ads Standard Premium Ads Yes No No Exclusives & library Yes Yes Yes Video quality Up to full HD 1080p Up to full HD 1080p Up to UHD/HDR Simultaneous streams 2 2 4 Downloads No Yes Yes Audio 5.1 5.1 Dolby Atmos

Wanneer de nieuwe abonnementen ook in Nederland en België uitgerold worden is nog niet bekend.