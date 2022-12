Wat is een Thread border router en heb je er een nodig?

Thread border router

Thread zorgt er dus voor dat compatibele apparaten onderling met elkaar kunnen communiceren, maar hoe zorg je er nu voor dat deze apparaten ook van buitenaf benaderd en bediend kunnen worden? Daar komt de Thread border router om de hoek kijken.

In tegenstelling tot protocollen als Z-Wave en Zigbee heeft Thread geen dedicated smarthomehub, een controller, nodig om te werken en alles aan elkaar te verbinden. In plaats daarvan heb je een Thread border router nodig. Een Thread border router verbindt Thread-apparaten met een ip-netwerk, zoals WiFi of ethernet. Op deze manier kun je al je Thread-apparaten met bijvoorbeeld je smartphone bedienen, ze koppelen aan een smarthomehub of ze koppelen aan een clouddienst zoals IFTTT of Google Home.

Voorbeelden van Thread border routers zijn de Apple HomePod Mini, de Apple TV 4K, Amazon Echo-speakers, de Google Nest Hub 2nd Gen, de Google Nest WiFi en verschillende slimme lampen van Nanoleaf. Een Thread border router kan in vrijwel elk Thread-product zitten en elk thread-apparaat kan met elke Thread border router werken.

Een ander voordeel is dat je meerdere Thread border routers in één Thread-netwerk kunt plaatsen. Dit maakt het niet alleen eenvoudig, ook zorgt het voor een stabiel netwerk. Als er één apparaat niet meer (goed) werkt, neemt een ander apparaat het over.

Heb je dus een Thread border router nodig? Dat hangt er van af. Ga je Thread gebruiken of maak je er al gebruik van? Dan is een border router noodzakelijk om het Thread meshnetwerk te koppelen aan het internet. Maar, gelukkig hoef je niet naar weer een hub te zoeken en extra geld uit te geven. Het enige dat je nodig hebt is minimaal één Thread-product dat ook dienst kan doen als border router.