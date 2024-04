Review: PSB Alpha iQ – Luidspreker tovert glimlach op het gezicht

Uitdaging

Een fijne live-opname van Bruce Springsteens Racing in the Streets in een wat kleiner theater brengt de Alpha iQ niet in verlegenheid. Het stereobeeld is verrassend diep zodat het publiek achter in de zaal realistisch klinkt. De stem van Bruce is krachtig en dynamisch. Wanneer hij uithaalt op de mondharmonica is het rauwe randje van het instrument duidelijk aanwezig. De diepe noten die Clarence Clemons aan de saxofoon ontlokt hebben power en zelfs de bekkens van het drumstel zijn hoorbaar. Oorspronkelijk van Tracy Chapman, maar in de uitvoering van Luke Combs, die er in 2023 een Single of the Year award mee scoorde bij de CMA, is Fast Car niet te versmaden. Luisterend naar het nummer met de PSB Alpha iQ laat Lukes stem helder en exact in het midden van het stereobeeld horen. De tweede stem staat netjes los van de solostem en is goed te volgen. Dit geldt ook voor de instrumenten die allemaal een eigen plekje in het stereobeeld hebben. Wanneer het wat uitbundiger wordt loopt de weergave een beetje dicht, maar veel minder dan je op basis van het formaat en de prijs zou verwachten. De grootste uitdaging voor de iQ moet nog komen in de vorm van Electrified II van Yello. Een track die bol staat van synthesizer-loopjes, elektronische geluidjes en putdiep laag. Wat schetst mijn verbazing? Zelfs op een behoorlijk hoog volume raken de speakers niet buiten adem. De laagweergave is dusdanig goed dat een subwoofer niet echt nodig lijkt. Het stereobeeld is breed en komt los van de luidspreker. Ik zit werkelijk met verbazing te luisteren hoe goed deze Alpha iQ presteert. Om het de set wat makkelijker te maken verhuis ik ze naar de zolderkamer. Via wifi is de weergave net zo betrouwbaar als bedraad, zo blijkt. Geen storingen of onderbrekingen tijdens de weergave. In de kleinere ruimte speelt de Alpha iQ de pannen van het dak. Er is altijd voldoende vermogen en voor de laagweergave is nu echt geen subwoofer meer nodig. De DSP doet zijn werk ongemerkt en het klinkt heel natuurlijk en neutraal.