Zigbee vs Z-Wave: welk protocol is beter voor jou?

Verschillen tussen Zigbee en Z-Wave

Er bestaan veel overeenkomsten tussen Zigbee en Z-Wave, maar er zijn ook verschillen. Zo ondersteunt Zigbee veel meer apparaten binnen één netwerk, namelijk meer dan 65.000 apparaten (ook wel nodes in het meshnetwerk genoemd). Z-Wave kan er 232 aan. Voor de meeste mensen zal dat waarschijnlijk genoeg zijn. Maar als je dus heel wat van plan hebt, een veel te groot huis hebt of hele kantoorpanden slim wil maken, dan is het belangrijk om te weten dat er dus veel meer rek in het netwerk van het eerstgenoemde protocol is.

Daarnaast is Zigbee een open standaard, die de Zigbee Alliance achter zich heeft. Een open standaard betekent in dit geval dat er veel meer mogelijk is en verschillende partijen er aan mee kunnen ontwikkelen, maar dat er ook compatibiliteitsproblemen kunnen ontstaan. Het is niet gegarandeerd dat elk Zigbee-product met een ander Zigbee-product kan samenwerken. Z-Wave is van Silicon Labs en wordt strenger in de gaten gehouden en gecontroleerd. Zo weet je zeker dat elk Z-Wave-apparaat ondersteuning aanbiedt voor elke Z-Wave-controller, al kan de exacte implementatie verschillen. Bovendien is het netwerk betrouwbaarder door de controle.

Omdat beide protocollen meshnetwerken zijn, geven ze het signaal van het netwerk door van apparaat naar apparaat. Dat wordt hoppen genoemd. De apparaten zelf zijn vaak niet verbonden met het internet maar communiceren met een met het internet verbonden centrale hub of smarthomehub. Daar waar Z-Wave tot vier ‘hops’ toestaat tussen een hub (ook wel controller genoemd) en een apparaat, bestaat er bij Zigbee geen limiet. Wel heeft Z-Wave een groter bereik. Het bereik is maximaal 30 meter, terwijl dat blij Zigbee 10 tot 20 meter is. Dit is het bereik hemelsbreed en zonder obstakels.

Qua beveiliging hoef je niets te vergelijken, aangezien beide protocollen gebruikmaken AES-128 symmetrische versleuteling. Over beide protocollen wordt bovendien gezegd dat ze veilig zijn en niet gehackt kunnen worden. Echter: je zult altijd moeten nadenken over de apparaten die je toelaat in je netwerk en hoe je die het beste kunt beveiligen. Denk dan aan unieke wachtwoorden (die je bijvoorbeeld automatisch laat genereren door een wachtwoordmanager) of door gebruik te maken van secundaire netwerken in huis.

Verder is het belangrijk om te weten dat Z-Wave een meer geünificeerd concept is. Zigbee is opgedeeld in verschillende protocollen. Zo heb je bijvoorbeeld Home Automation, Smart Energy Profile, SEP-energiemanagement, Light Link, digitale gezondheid, gezondheidszorg in huis en meer. En nee, apparaten uit de verschillende protocollen kunnen niet met elkaar communiceren. Zigbee 3.0 moet deze problemen oplossen door dus meer als Z-Wave aan de slag te gaan. Alle protocollen komen dan als het ware samen bij 3.0.

Tot slot zien we nog een klein prijsverschil tussen Z-Wave en Zigbee. Zigbee-apparaten zijn over het algemeen iets goedkoper dan hun Z-Wave-varianten.