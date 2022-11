Nanoleaf Essentials zijn slimme lampen met ondersteuning voor Matter

Je kent Nanoleaf onder andere van de Lines en de Canvas. LED-panelen die je zelf in de juiste vorm kunt hangen en daarna zelf bepaalde lichteffecten kunt geven. Een zelfgemaakt kunstwerk van licht aan de wand. Het bedrijf heeft echter ook gewone slimme lampen in het assortiment. Vandaag, op de dag van de officiële lancering van de nieuwe smarthomestandaard Matter in Amsterdam, kondigt het bedrijf een aantal nieuwe producten aan die Thread (en dus Matter) ondersteunen.

Alledaagse lampen van de Nanoleaf Essentials-serie

Zo is daar de A19, BR30, GU10 en een nieuwe ledstrip. Komen deze producten je bekend voor? Dat zou kunnen. Ze vallen namelijk in de Nanoleaf Essentials-serie. En die serie hebben we je in 2020 zelfs al een keer laten zien. De nieuwe smarthomestandaard Matter werd echter steeds uitgesteld, waardoor ook Nanoleaf steeds moest wachten. De Nanoleaf Essentials zijn als het ware de normale lampen van het bedrijf, oftewel lampen die iedereen in huis heeft, zoals lampen met een grote fitting of spotjes. Slimme varianten op de alledaagse lampen. En dit keer een nieuwe variant met ondersteuning voor Matter.

De lampen ondersteunen direct bij lancering Matter (via Thread). En heb je nog geen Thread Border Router, dan kun je ook terugvallen op bluetooth. De led-lampen zijn vanaf het eerste kwartaal van 2023 beschikbaar. Prijzen in euro’s zijn nog niet bekend, maar in dollars beginnen de prijzen van 19,99 dollar tot 99,99 dollar. Die laatste zal waarschijnlijk de ledstrip zijn of een pakket met meerdere lampen. Je kunt kiezen uit 16 miljoen kleuren of wittinten variërend van 2700 tot 6500K.