Vandaag werd de nieuwe smarthomestandaard Matter officieel gepresenteerd in Amsterdam. De nieuwe standaard moet ‘alles met alles’ verbinden. Fabrikant Eve maakt vandaag bekend dat ze op 12 december de eerste producten een firmware-update gaan geven om Matter-ondersteuning toe te voegen. Het gaat om de Motion, Door & Window en Energy.

Fabrikant Eve System bereid zich al jaren voor op Matter en is straks één van de eerste bedrijven die daadwerkelijk een firmware-update uit gaat brengen voor de bestaande producten. De Eve Energy Smart Plug, Eve Door & Window sensoren en de Eve Motion sensor gaan 12 december over naar Matter. Het komende jaar zullen ook andere producten van het bedrijf ondersteuning krijgen voor de nieuwe smarthomestandaard. Het bedrijf brengt daarnaast nieuwe versies op de markt die al direct Matter ondersteunen. Deze verschijnen in het eerste kwartaal van 2023.

Android-app komt in 2023

Aangezien Matter ‘alles met alles’ wil kunnen verbinden, en de fabrikant tot nu toe voornamelijk met iOS-apparaten bezig is, werden we blij verrast dat het bedrijf in 2023 ook met een Android-app gaat komen. Iedereen met een Android-telefoon kan straks dus ook aan de slag met de sensoren. Totdat de Eve-app gelanceerd wordt kunnen Android-gebruikers wel Matter-producten aansturen, bijvoorbeeld via Google Home, maar je hebt wel een iOS-apparaat nodig om ze te installeren. Even geduld dus nog totdat de Android-app uitgebracht wordt.