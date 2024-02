Vijf tips voor het kopen van een soundbar

Tip 1: Waar plaats je de soundbar?

Zoals hierboven al aangegeven kun je een soundbar op diverse manieren plaatsen. Denk hier van te voren goed over na, want niet alles is altijd mogelijk. Hangt jouw tv aan de muur en wil je de soundbar hieronder hangen? Zorg dan voor voldoende ruimte en houd rekening met de bekabeling die waarschijnlijk over de muur moet lopen. Wil je de soundbar voor de televisie plaatsen, op een kast? Houd dan rekening met voldoende ruimte voor de televisie, houd rekening met de voet van de televisie en zorg ervoor dat de soundbar niet te hoog is waardoor deze in het beeld kan vallen. Mocht de soundbar de infrarood-ontvanger van de televisie bedekken, dan kun je altijd nog een infrarood-verlenger aanschaffen.

Er is overigens ook nog een categorie soundbars die als basis kunnen dienen, waarop de tv geplaatst kan worden. Fabrikanten geven er echter allemaal een eigen naam aan; een soundbase, een soundplate, een sounddeck, etc. Het principe is bij al deze systemen echter hetzelfde. De luidspreker is een grote basis waarop een tv geplaatst kan worden. In de basis zitten speakers verwerkt zoals in een soundbar maar daarbij is ook vaak een subwoofer geïntegreerd. Het is een alles-in-één systeem waarop je tv dus geplaatst moet worden.