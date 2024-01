Aansluitingen van een av-receiver: alles dat je moet weten

Aansluitingen voor video (HDMI)

Sinds een jaar of tien is er op het gebied van video-aansluitingen op een receiver een hoop veranderd. Voorheen zagen we bijvoorbeeld met name composiet (het gele tulpkabeltje), component (RGB-kabel) en S-Video (ronde kabel met pinnetjes) terug. Dit zijn echter allemaal analoge aansluitingen en ze zijn niet meer van deze tijd. Tegenwoordig zijn de meeste aansluitingen (er is vaak nog een klein aantal composiet- en component-aansluitingen aanwezig) vervangen voor één video-aansluiting; HDMI.

HDMI is inmiddels een algemeen geaccepteerde en gebruikte aansluiting voor het koppelen van digitale apparaten. De HDMI-kabel kan zowel audio als video in de hoogste kwaliteit doorsturen, en daarmee wordt het aantal benodigde kabels fors verminderd. Je kunt op de meeste receivers nagenoeg al je digitale bronnen kwijt want een gemiddelde van vijf HDMI-ingangen is ongeveer de standaard. Ga voordat je tot aankoop overgaat echter na welke apparaten je allemaal met je receiver wilt koppelen en zorg ervoor dat de receiver die je wilt over meer HDMI-poorten beschikt dan je nodig hebt. Je zult immers altijd zien dat je een nieuw apparaat koopt en deze vervolgens niet kwijt kunt. Heb je een tv en een projector of een tv en een tweede tv in een andere ruimte? Zorg dan dat de receiver beschikt over twee HDMI-uitgangen, waarvan er één gebruikt kan worden om het beeld naar een extra display te sturen.

Op het gebied van HDMI is het ook verstandig te kijken naar de versie van de aansluitingen. Op dit moment is HDMI 2.1 de nieuwste HDMI-versie en met deze versie zit je goed op het gebied van 4K/8K Ultra HD-content en is er volledige high dynamic range-ondersteuning. Deze content wordt door de receiver geaccepteerd en kan doorgestuurd worden naar een display. Ook is het van belang dat HDCP 2.2-ondersteuning aanwezig is waardoor het streamen van 4K-content mogelijk gemaakt wordt.