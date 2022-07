IKEA komt met nieuwe slimme lichtbalken, ledstrips en spotjes

De nieuwe slimme verlichting verschijnt in drie verschillende series, namelijk SILVERGLANS, MITTLED en SKYDRAG. In alle gevallen zijn het geen armaturen die je zomaar even ergens neerzet, maar juist weg kunt werken in een kast, lade of ander meubel. Alle drie de nieuwe series werken met de IKEA Home Smart-app en kun je koppelen aan de TRÅDFRI-hub.

De SILVERGLANS bestaat uit rechte lichtbalken in een witte of zwarte uitvoering. Je kunt ze in een pakket kopen met een driver voor draadloze besturing en een draadloze dimmer in een pakket van één tot drie lichtbalken. Prijzen variëren tussen de 14,99 euro voor een losse lichtbalk tot 92,95 euro voor een complete set met drie lichtbalken, driver en dimmer. De lichtbalken zelf zijn in twee lengtes verkrijgbaar.

De MITTLED-serie bestaat uit een serie spotjes en ledstrips voor in de keuken. De dimbare ledstrips zijn verkrijgbaar in een variant voor een keukenla of keukenwerkblad en zijn in verschillende lengtes beschikbaar van 30 tot 80 centimeter voor prijzen van 19,99 euro tot 34,99 euro. De spotjes zijn verkrijgbaar voor 9,99 euro.

Advertentie

De SKYDRAG tenslotte zijn dimbare lichtbalken voor in de keuken of de slaapkamer en beschikken over een geïntegreerde bewegingssensor. Trek je je sokkenla of een keukenkastje open, dan gaan deze lichtbalken branden. Uiteraard zijn ook deze te verbinden met de IKEA Home Smart-app. Kies uit een zwarte of witte variant en ook hier zijn verschillende pakketten mogelijk inclusief draadloze dimmer, driver voor draadloze besturing en één tot drie lichtbalken in verschillende lengtes. Een losse lichtbalk heb je vanaf 19,99 euro. Pakketten variëren van 47,98 euro tot 87,96 euro.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe series lichtbalken, ledstrips en spotjes staan al op de website van IKEA, ook al zijn ze nog niet allemaal te bestellen.

Lees meer over IKEA.